Cumhuriyetin enerjisi ve misyonuyla kurulan OMÜ’de cinsiyet eşitsizliği var

05 Nisan 2022 Salı, 04:00

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuru ile Samsun’a ayak bastığı “19 Mayıs 1919” tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), kuruluşunun 47. yılını etkinliklerle kutladı.

Tıp fakültesi derslikleri önündeki alanda düzenlenen kutlama programı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı şehirde OMÜ’nün kurulduğuna işaret ederek “Cumhuriyetin enerjisi ve misyonuyla kurulan üniversitenin yoluna devam etmesi ve bunu sürdürmesi, son derece değerli” dedi. Ünal’ın konuşmasının ardından 47 adet erguvan fidanı, Rektör Ünal, senato üyeleri ve katılımcılar tarafından 47. Yıl Korusu’nda toprakla buluşturuldu. Ünal’ın yönettiği üniversitede göreve getirdiği rektör yardımcıları ve rektör danışmanları arasında hiçbir kadın akademisyen yer almadı. Fakülte dekanları arasında ise tek kadın dekan olarak Prof. Dr. Nilgün Özkan yer aldı.

PROF. YAVUZ ÜNAL KİMDİR?

1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Ünal, 2008-2015 yılları arasında Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği, 2009’da 4., 2014’te ise 5. Din Şûrası Genel Sekreterliği, 2009-2012 yılları arasında OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2016-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 2017-2018 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Hollanda Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerinde bulunmuş ve 13 Ağustos 2020 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne rektör olarak atanmış. 2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nca desteklenen “Konulu Hadis Projesi”nin koordinatörlüğünü yapan Ünal, halen “Hadis Veritabanı” projesinde genel koordinatörlük görevini yürütüyor. Prof. Ünal, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen “Yüzyılın İslam Kültürüne Hizmet Ödülü”nü almıştı.