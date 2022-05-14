Cumhuriyet'ten okurlara...

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:28

Okurlarımız ve dostlarımızın imecesi ile ekonomik kriz öncesi satın alınarak onarımı ve düzenlemesi yapılan vakfımızın binası, Ankara Temsilciliği olarak 7 Mayıs 2022'de, törenle gazetemizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde açılmıştı.

Bu konuda, borçların tamamının kapatılması için bu önemli atılıma destek olmayı arzulayan okuyucularımızın yoğun isteği üzerine katkıda bulunacaklar için IBAN numaralarımızı paylaşıyoruz.

TR: TR67 0006 4000 0011 3980 0074 52

DOLAR: TR69 0006 4000 0021 3980 0112 91

EURO: TR28 0006 4000 0021 3980 0118 35

Katkılarınızın tutarı küçük ya da büyük, bizim için ayrımsız çok değerlidir.

İsimlerinin yayımlanmasını istemeyen dostlar, dekontların açıklama kısmında "yayımlanmasın" notunu belirtmelidir.

Bağış konusunda ayrıntılı bilgi için vakfımızın internet sitesi olan cumhuriyetvakfi.org.tr adresini de ziyaret edebilirsiniz.