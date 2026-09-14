'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmasında ifadelerine başvurulacak. Peki, Cüneyt Aysan kimdir? Kurtlar Vadisi'nin senaristi Cüneyt Aysan neden ifadeye çağrıldı? Cüneyt Aysan dizi ve filmleri...

CÜNEYT AYSAN KİMDİR?

Cüneyt Aysan, 26 Ocak 1968 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelen Türk senarist ve eski hâkimdir. Lisans eğitimini Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Aysan, mezuniyetinin ardından hukuk alanında kariyer yaptı ve yaklaşık 13 yıl hâkimlik görevinde bulundu.

Hâkimlik döneminin ardından Pana Film ekibine hukuk danışmanı olarak katılan Aysan, bir süre sonra senaryo yazarlığına yöneldi. Hukuk alanındaki deneyimini televizyon ve sinema projelerine taşıyan Aysan, özellikle aksiyon ve dram türündeki yapımlarda senarist olarak görev aldı.

CÜNEYT AYSAN’IN DİZİLERİ

Kurtlar Vadisi Terör

Eşref Saati

Kurtlar Vadisi Pusu

Reaksiyon

Beyaz Karanfil

Gecenin Kraliçesi

Cesur Yürek

Arıza

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

CÜNEYT AYSAN’IN FİLMLERİ

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine

Kurtlar Vadisi Gladio

Kurtlar Vadisi Filistin

CÜNEYT AYSAN NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden gündemde.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.