ÇYDD Ankara Şubesi, 34. yılında Ata'sının huzurunda

Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:51

Güncelleme: 13.10.2024 - 12:52

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Ankara Şubesinin kuruluşunun 34. yıI dönümünde üyeleri ve gönüllüleriyle birlikte Anıtkabir’de toplanarak saygılarını sundu. Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetin temel değerlerine karşı birçok eylem ile karşı karşıya kaldığımızın bilincinde olduğumuzu, Atatürk’ten aldığımız güç ve inançla özellikle laiklik ve eğitim konusundaki karşı devrim hareketine direnmeye ve mücadelemizi sürdürmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi olarak 34. Kuruluş Yıldönümümüzü kutladığımız bugünde, Atatürk İlkelerinin ışığında gençler yetiştirmeye devam edeceğimize, Atamızın huzurunda bir kez daha söz verdik."