ÇYDD'den 'Madımak Katliamı' açıklaması: 'İnsanlığa karşı işlenen bu suçu unutmayacağız'

Türkiye 32 yıl önce bugün, acı bir katliamla sarsıldı...

Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden çoğunluğu Alevi aydın ve ozanlardan oluşan 33 kişinin Madımak Oteli’nin yakılması sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 32 yıl geçti.

1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a giden çoğunluğu Alevi aydın ve sanatçılardan oluşan 33 kişi, Madımak Oteli’nde diri diri yakıldı. Katliamın üzerinden 32 yıl geçti, birçok fail hâlâ firari. Zaman aşımı kararları ve siyasi sorumluluğa dair tartışmalar ise hâlâ kapanmadı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Madımak Katliamı'nın 32'nci yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

"Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin ışığı hiç sönmeyecek!" denilen açıklamada "Sivas’ta insanlığa karşı işlenen bu suçu unutmayacağız, hep aklımızda" denildi.

"CUMHURİYETİN IŞIĞI HİÇ SÖNMEYECEK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tam 32 yıl önce, yüreğimizde yarası kapanması mümkün olmayacak bir acıyı yaşadık. Halk edebiyatımızın büyük ozanı Pir Sultan Abdal’ı anmak için Sivas’a gelen 33 aydın ateşe verilen Madımak Oteli’nde katledildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı, laik, demokratik ve üniter devlet yapısını hedef alan gerici ayaklanmacılar, ‘Kahrolsun laiklik’, ‘Yaşasın Şeriat’ sloganlarıyla birlikte 2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta hiç sönmeyecek bir yangın, yüreğimizde hiç dinmeyen bir acı ve kanlı bir tarih bıraktı.

Sivas’ta dil sustu, vicdanlar sustu, türküler ateşe verildi. Gerici ayaklanma, ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak’ diyerek sadece aydınlarımızı değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhuriyet’in temel kazanımları olan laikliği, bilimi, demokrasiyi ve çağdaşlaşmayı hedef aldı. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla anıyor, onların aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin ışığı hiç sönmeyecek. Sivas’ta insanlığa karşı işlenen bu suçu unutmayacağız, hep aklımızda.”