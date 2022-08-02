D-100'de hareketli anlar: Bıçaklı ve sırt çantalı şüpheli alarmı!

02 Ağustos 2022 Salı, 11:22

D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Kadıköy istikametinde 1 Ağustos Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Barış M., Tuzcuoğlu Köprü altında elindeki bıçağı yoldan geçenlere rastgele salladı.

BİRİNİ BAŞINDAN YARALADI

Saldırdığı bıçağın sapıyla O.Ö.'yı başından yaralayan Barış M., polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Hızla geçen araçların arasından koşup, karayolunu birbirine katan eli bıçaklı saldırgan, polisi alarma geçirdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

D-100'de araçların arasında koşan şüpheliyi, hafriyat kamyonunu önüne kıran şoför durdurmaya çalıştı. Engellemelere rağmen karayolunda koşmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Barı M. gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü. Yaşananlar kameraya saniye saniye yansıdı.