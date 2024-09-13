D-650'de kaza otomobil ile çarpışan cip takla attı: 8 yaralı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:31

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:32

Feci kaza, Karasu-Adapazarı D-650 kara yolu Karapınar kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 41 ACT 361 plakalı cip ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile takla atarak ters döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalelerin ardından kazada yaralanan 8 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.