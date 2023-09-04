D100’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:02

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:04

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda, M.S. (31) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.S. (28), A.A.S. (5), E.S.S. (3), S.Y. (33) ve E.Y. (30) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kurşunlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan sürücü M.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Çankırı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan F.S.’nin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.