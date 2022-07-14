Damperi açılan kamyon, alt geçit tavanına çarptı: Şoför kabinde sıkıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, damperi açılınca köprülü kavşak alt geçidinin tavanına çarparak devrildi. Kazada şoför kabininde sıkışan Adnan Öztürk (57), itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel çevre yolu girişi Hikmet Şahin köprülü kavşağında, 14 Temmuz Perşembe, saat 13.30 sıralarında, Adnan Öztürk'ün kullandığı 34 TK 6792 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halinde damper açılınca köprülü kavşak alt geçidine çarparak devrildi.
KABİNDE SIKIŞTI
Çarpmanın şiddetiyle Öztürk, şoför kabininde sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Öztürk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Adnan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilen kamyon, çekici ile kaldırılırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!