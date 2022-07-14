Damperi açılan kamyon, alt geçit tavanına çarptı: Şoför kabinde sıkıştı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:11

Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel çevre yolu girişi Hikmet Şahin köprülü kavşağında, 14 Temmuz Perşembe, saat 13.30 sıralarında, Adnan Öztürk'ün kullandığı 34 TK 6792 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halinde damper açılınca köprülü kavşak alt geçidine çarparak devrildi.

KABİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle Öztürk, şoför kabininde sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Öztürk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Adnan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilen kamyon, çekici ile kaldırılırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.