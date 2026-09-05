Danıştay’ın iptal ettiği proje döndü, bilanço son şekil verilen raporda ortaya çıktı: 14 bin ağaç kesilmiş

Muğla’nın Köyceğiz ve Ula ilçelerinde, Turgut ve Kavakçalı mahalleleri sınırlarında yapılmak istenen Gaia Rüzgâr Enerji Santralı’na (RES) ilişkin nihai karar yayımlandı. Bir şirketin 2009/7 sayılı genelgeyle dönen projesine ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 5 Haziran 2024’te onay vermişti. Bu onay Danıştay tarafından iptal edildi ancak sahada inşaat çalışmalarına başlandı.

Son rapora göre ulaşım yolları açıldı, türbin temel kazıları yapıldı ve 20 türbinin mekanik kurulumu tamamlandı. Kesilen ağaç sayısı, aynı dosyanın ekindeki orman alanları analizinde yer alan hesapla da dikkat çekici bir farklılık gösterdi.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları’na hazırlatılan teknik raporda, ilk ÇED sürecindeki 12 bin 470 ağaçlık hesabın 7 bin 630 olarak güncellendiği belirtildi. Raporda türbin montaj alanları, şaltdepolama alanı ve ulaşım yollarında 33.99 hektarlık müdahale alanı için 7 bin 630 ağaç kesileceği hesaplandı.

Buna karşın son ÇED raporunun ana metninde kesimin 14 bin 945 ağaca ulaştığı kaydedildi.

‘YETERSİZ’ DEDİ

Teknik raporda ayrıca 36.15 hektarlık türbin süpürme alanının yalnızca 9.5 hektarlık bölümünün fiilen kullanılacağı, 26.66 hektarlık bölümünün korunacağı ve bu alandaki 4 bin 745 ağacın kesilmeyeceği savunuldu. Daha önce Danıştay 4. Dairesi tarafından iptal edilen onayda mahkeme; proje sahasında yapılan flora ve ornitolojik çalışmaların, projeden etkilenmesi muhtemel türleri, olası zararları ve bu zararların nasıl giderileceğini ortaya koymak açısından yeterli olmadığına hükmetmişti.

Danıştay, projenin en önemli çevresel etkilerinin flora ve kuşlar üzerinde olacağına dikkat çekerek çevresel etkilerin tam olarak belirlenmediğini vurgulamıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 18 Ağustos tarihli görüşünde flora bölümünün mahkeme kararları doğrultusunda gözden geçirildiğini belirterek koruma tedbirlerine uyulması koşuluyla ÇED sürecinin tamamlanmasında sakınca bulunmadığını bildirdi.

BİTKİYİ TAŞIMIŞTI

Cumhuriyet daha önce de projedeki endemik türleri gündeme getirmişti. Mott MacDonald’ın Ocak 2025 tarihli raporunda, yeni tanımlanan Fritillaria ozgeana’nın korunması için mümkünse iki türbinin yerlerinin değiştirilmesi, bunun mümkün olmaması durumunda bitkinin taşınması önerilmişti. Son dosyada türbin konumlarında anlamlı bir değişiklik görülmezken bitkinin tohumlarının toplandığı ve bireylerin uygun alanlara taşındığı belirtildi. Rapora göre Fritillaria ozgeana yalnızca proje alanı ve çevresinden biliniyor.