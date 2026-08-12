Danıştay onayı iptal etti, 2009/7’yle dönen projede detaylar dikkat çekti: Türbin kaldı, bitki taşındı

Muğla'nın Köyceğiz ve Ula ilçelerinde bir şirketin yapmak istediği 20 türbinli rüzgar enerji santralı 2009/7 sayılı genelgeyle döndü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeye 5 Haziran 2024’te “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi. İnşaata başlanırken ÇED dosyasına göre 20 türbinin mekanik kurulumu tamamlandı.

Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada Danıştay 4. Dairesi, flora ve kuşlara ilişkin çalışmaların yetersiz olduğuna hükmederek 18 Haziran’da onayı kesin olarak iptal etti.

Proje için hazırlanan ÇED dosyasında ise dikkat çekici unsurlara yer verildi. Ocak 2025 tarihli Mott MacDonald Biyoçeşitlilik Raporu’nda, proje çalışmalarında keşfedilen ve Fritillaria ozgeana adıyla bilim dünyasına tanıtılan endemik bitkinin korunması için T6 ve T7 türbinlerinin başka konumlara taşınması önerildi. Türbin sayısının azaltılması ihtimalinde ise öncelikli olarak bu iki türbinin iptal edilmesi tavsiye edildi.

Yeniden hazırlanan ÇED raporunda bu iki türbinin konumu değişti ancak koordinatlar neredeyse bire bir aynı kaldı. Koordinatlar hesaplandığında aradaki mesafe yaklaşık 1-2 metreye denk geliyor.

7 BİN 630 AĞAÇ

Bu şekliyle türbinler yerinde kalırken sonraki proje belgelerinde endemik ve tehdit altındaki bitkiler için “translokasyon ve transplantasyon” çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Dosyada bitkilerin uygun habitatlara taşındığı, tohumların toplandığı ve Tohum Gen Bankası’na gönderildiği kaydedildi. Proje için toplam 33.99 hektarlık alanda çalışma yapılacağı aktarıldı. Bunun için de yaklaşık 7 bin 630 ağacın kesileceği hesaplandı. Proje alanının tamamı çevre düzeni planında orman alanı içerisinde kalıyor.