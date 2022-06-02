Danıştay üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Danıştay üyeliğine, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi.
Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Danıştay üyeliğine, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi.
HSK GENEL KURULUNCA DANIŞTAY ÜYELIĞINE SEÇILENLER HAKKINDA KARAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği yapılan seçime ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.
ADALET BAKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı.
Video Haberler
- 'Bıktık usandık, ağzını açan içeri tıkılıyor!'
- E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
- Üretilen 5 milyon sazan balığı göllerle buluşacak
- Hırsızlar kameralardan kaçamadı
- 112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya düştü
- Şehit Uzman Çavuş Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
- Çatalca'da depo alev alev yandı
- Çin’de 6.1 büyüklüğündeki deprem: Yaralılar var
- Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
- Kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ağzını bozdu
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini
- 'Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait'
- İfadeleri ortaya çıktı
- Albayrak cephesinden Nebati'ye salvolar
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- 'Sürtük' sansürü
- ‘Hakim Bilal Erdoğan bile olsa...’