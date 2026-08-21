Darıca sahilinde kayıp 4'üncü kardeş sağ bulundu: Cenazelerde darp izi bulunmadı

Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili’nde Muhammed Ali, Gülşah ve Belinay Sakar kardeşlerin peş peşe kıyıya vuran cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ailenin kayıp olduğu belirlenen diğer çocuğu Bilgenur Sakar’ın bulunması için bölgede arama yapıldı.

Ekiplerin takibi sonucunda Bilgenur Sakar, deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu.

DARP VE BOĞUŞMA İZİ YOK

Öte yandan, hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi üzerinde yapılan ilk incelemelerin detayları da ortaya çıktı. Kardeşlerin vücudunda herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik inceleme sürdürülüyor.

3 KARDEŞ ÖLÜ BULUNDU

Darıca ilçesi sahilinde peş peşe kıyıya vuran cansız bedenlerle ilgili başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar olduğu tespit edildi. Aynı aileden 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.