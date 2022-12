Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

01 Aralık 2022 Perşembe, 15:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık’ta ülkeyi krizlerden çıkartacak liyakatli kadrolardan oluşan “ortak akıl koalisyonunu” tanıtması bekleniyor. Toplantıda CHP Sözcüsü Faik Öztrak, genel sekreter Selin Sayek Böke; ABD’li ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo konuşma yapacak.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?



Daron Acemoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde (1989) tamamladıktan sonra yüksek lisans (1990) ve doktora (1992) derecelerini ise Londra Ekonomi Okulundan aldı. 1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders verdi. 1993'ten itibaren akademik kariyerini ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) sürdürdü. 2000 yılında profesör unvanını aldı. Utrecht, Bilkent, Bath, Boğaziçi ve Atina üniversiteleri ile Paris’teki École Normale Supérieure tarafından fahri doktor unvanıyla ödüllendirilen.[6] Acemoğlu'na 2019 yılında MIT tarafından "Enstitü Profesörü',2021 yılında İngiliz Akademisi tarafından Onur Üyesi unvanı verildi.

Dünyada en çok alıntı yapılan 5 iktisatçıdan biri olan Acemoğlu’nun çalışma alanları arasında siyasal iktisat, ekonomik kalkınma, büyüme, teknolojik değişimler, gelir eşitsizliği ve çalışma ekonomisi bulunuyor.

DARON ACEMOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin iki erkek çocuğu vardır.

DARON ACEMOĞLU'NUN KİTAPLARI

Ulusların Düşüşü

Dar Koridor

Yapay Zekayı Yeniden Tasarlamak: Otomasyon Çağında İş Demokrasi ve Adalet

The Narrow Corridor: States Societies and the Fate of Liberty

Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri

DARON ACEMOĞLU'NUN ÖDÜLLERİ

2005 yılında, ekonomik düşünce ve bilgi dünyasına yapmış olduğu önemli katkılardan ötürü 40 yaşının altındaki iktisatçılara verilen John Bates Clark Onur Ödülü’nü aldı. Acemoğlu ayrıca 2013’te sosyal bilimler dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne değer görüldü.