Darüşşafaka Cemiyeti açıkladı: Kerem Bürsin, 1000 öğrenciye 8 yıl burs verecek
Darüşşafaka Cemiyeti, oyuncu Kerem Bürsin'in bağışıyla bin öğrencinin 8 yıl boyunca tam burslu şekilde okutulacağını açıkladı.
Oyuncu Kerem Bürsin’in Darüşşafaka Cemiyeti’ne yaptığı bağışla bine yakın öğrenci, 8 yıl boyunca tam burslu okutulacak.
Bürsin, Darüşşafaka tarafından yayınlanan teşekkür belgesini Instagram hesabından “Bayramımız kutlu olsun” notuyla paylaştı.
Belgede “Destekleriniz sayesinde Türkiye’nin her bölgesinden sınavla seçilmiş 1000’e yakın çocuğumuz, İstanbul’daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda ortaokul 1. sınıftan lise mezuniyetine kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitimle geleceğe hazırlanacak” ifadeleri yer aldı.
Darüşşafaka Cemiyeti, 160 yıldır annesini veya babasını kaybetmiş yetim ve öksüz çocukları hayırsever bağışlarıyla burslu okutuyor.
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