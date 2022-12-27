Datça'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

27 Aralık 2022 Salı, 14:57

Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkisinde dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Mecit Belişah (79) için ailesinin talebi üzerine jandarma ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

MANDALİNA AĞACININ ALTINDA BULUNDU

Köylülerin de katıldığı çalışmalar sonucunda Belişah, komşusunun bahçesinde mandalina ağacının altında ölü bulundu.

Belişah'ın cenazesi burada yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.