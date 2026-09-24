Dava dosyası e-Devlet'ten nasıl sorgulanır? Dosya aşamaları ne anlama gelir?

Vatandaşlar, UYAP Vatandaş Portal üzerinden de tarafı oldukları dava ve icra dosyalarına ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.

Dava dosyasını sorgulamak için şu adımlar izleniyor:

Dava dosyası sorgulama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden Adalet Bakanlığı tarafından sunulan hizmet kullanılarak yapılabiliyor. Vatandaşlar, tarafı oldukları dosyalara ulaşmak için e-Devlet hesaplarıyla giriş yapabiliyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra dosya sorgulama alanından ilgili dosya seçilerek safahat bilgileri, duruşma tarihleri ve dosyada gerçekleştirilen işlemler incelenebiliyor. Görüntülenebilen belge ve bilgiler, kullanılan giriş yöntemine ve dosyanın niteliğine göre değişiklik gösterebilir.

UYAP Vatandaş Portal, vatandaşların yargı süreçlerini elektronik ortamda takip etmesine imkân sağlıyor. Sisteme e-Devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama yöntemleriyle giriş yapılabiliyor.

DAVA DOSYASI AŞAMALARI NE ANLAMA GELİR?

Dava dosyası sorgulama ekranında yer alan ifadeler, dosyada gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verir. Ancak her dosyanın aşaması, dava türüne ve mahkemenin yaptığı işlemlere göre farklılık gösterebilir.

Dosya açıldı

Dosyanın ilgili mahkeme veya yargı biriminde oluşturulduğunu gösterir. Dosyanın açılması, davanın sonuçlandığı anlamına gelmez. Yargılama süreci, dosyanın niteliğine göre devam eder.

Tensip zaptı hazırlandı

Tensip zaptı, mahkemenin dava dosyasını ilk aşamada değerlendirerek yapılacak işlemleri belirlediği belgedir. Bu kapsamda taraflara tebligat gönderilmesi, delillerin toplanması veya duruşma tarihinin belirlenmesi gibi işlemler yapılabilir.

Tensip zaptının hazırlanması, mahkemenin davayla ilgili nihai karar verdiği anlamına gelmez.

Duruşma günü verildi

Dosya için duruşma tarihinin belirlendiğini ifade eder. Duruşma günü, saati ve yeriyle ilgili bilgilerin kontrol edilmesi önemlidir.

Tarafların kendilerine gönderilen tebligatları da incelemesi gerekir. Çünkü bazı durumlarda duruşma öncesinde yapılması gereken işlemler veya sunulması gereken belgeler bulunabilir.

Duruşma yapıldı

Belirlenen duruşmanın gerçekleştirildiğini gösterir. Duruşmanın ardından mahkeme yeni bir duruşma günü belirleyebilir, delil toplanmasına karar verebilir veya dosyayı karar aşamasına taşıyabilir.

Duruşmanın yapılmış olması, aynı gün mutlaka karar verildiği anlamına gelmez.

Bilirkişi raporu bekleniyor

Dosyada teknik veya uzmanlık gerektiren bir konuyla ilgili bilirkişi incelemesinin sürdüğünü ya da raporun mahkemeye sunulmasının beklendiğini ifade edebilir.

Bilirkişi raporu, mahkemenin değerlendirmesine yardımcı olan bir belgedir. Raporun bulunması, mahkemenin kesin karar verdiği anlamına gelmez.

Tebligat çıkarıldı

Mahkeme veya ilgili yargı birimi tarafından taraflara ya da ilgili kişilere resmî bildirim gönderilmesi için işlem yapıldığını gösterir.

Tebligatın içeriği ve tebliğ tarihi önemlidir. Bazı hukuki süreler tebligatla birlikte başlayabildiği için gönderilen belgelerin dikkatle incelenmesi gerekir.

Karar verildi

Mahkemenin dosyayla ilgili bir karar oluşturduğunu gösterir. Ancak yalnızca “karar verildi” ifadesinin görülmesi, kararın içeriği veya kesinleşme durumu hakkında bütün bilgileri sunmaz.

Kararın sonucu, gerekçesi, taraflara tebliğ edilip edilmediği ve kanun yoluna başvuru imkânı ayrıca değerlendirilmelidir.

Gerekçeli karar yazıldı

Mahkemenin verdiği kararın gerekçesini açıklayan belgenin hazırlandığını ifade eder. Gerekçeli kararda mahkemenin hangi nedenlerle ve hangi değerlendirmeler sonucunda karar verdiği açıklanır.

Gerekçeli kararın yazılmış olması, kararın kesinleştiği anlamına gelmez. Dosyanın niteliğine göre tebligat ve kanun yolu süreçleri devam edebilir.

Dosya kapatıldı

Dosyanın sistemde kapalı duruma geçtiğini gösterir. Ancak dosyanın neden kapatıldığı, ilgili kararın niteliğine ve dosyada yapılan işlemlere göre değişebilir.

Bu nedenle “dosya kapatıldı” ifadesi tek başına davanın hangi şekilde sonuçlandığını açıklamaz. Kapanma nedeni ve dosyadaki karar belgeleri ayrıca incelenmelidir.

SAFAHAT BİLGİSİ NEDİR?

Safahat bilgisi, dava dosyasında gerçekleştirilen işlemlerin ve süreçteki gelişmelerin kaydını ifade eder. Duruşmalar, tebligatlar, evrak girişleri, kararlar ve diğer işlemler dosyanın safahat bölümünde görülebilir.

Safahat ekranında yer alan her işlem, davanın sonucunu tek başına belirlemez. Bir ifadenin hukuki anlamını anlayabilmek için dosyanın tamamı, mahkeme kararları ve tebligat bilgileri birlikte değerlendirilmelidir.