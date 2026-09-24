Dava dosyası e-Devlet'ten nasıl sorgulanır? Dosya aşamaları ne anlama gelir?

DAVA DOSYASI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?
Dava dosyası sorgulama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden Adalet Bakanlığı tarafından sunulan hizmet kullanılarak yapılabiliyor. Vatandaşlar, tarafı oldukları dosyalara ulaşmak için e-Devlet hesaplarıyla giriş yapabiliyor.
Dava dosyasını sorgulamak için şu adımlar izleniyor:
- e-Devlet Kapısı'na giriş yapılır.
- Arama bölümüne “Dava Dosyası Sorgulama” yazılır.
- Adalet Bakanlığına ait hizmet açılır.
- Kimlik doğrulama işlemi tamamlanır.
- Listelenen dosyalar arasından ilgili dava seçilir.
- Dosyanın ayrıntıları ve işlem geçmişi incelenir.
Vatandaşlar, UYAP Vatandaş Portal üzerinden de tarafı oldukları dava ve icra dosyalarına ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.
UYAP VATANDAŞ PORTAL ÜZERİNDEN DAVA DOSYASI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
UYAP Vatandaş Portal, vatandaşların yargı süreçlerini elektronik ortamda takip etmesine imkân sağlıyor. Sisteme e-Devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama yöntemleriyle giriş yapılabiliyor.
Sisteme giriş yaptıktan sonra dosya sorgulama alanından ilgili dosya seçilerek safahat bilgileri, duruşma tarihleri ve dosyada gerçekleştirilen işlemler incelenebiliyor. Görüntülenebilen belge ve bilgiler, kullanılan giriş yöntemine ve dosyanın niteliğine göre değişiklik gösterebilir.
DAVA DOSYASI AŞAMALARI NE ANLAMA GELİR?
Dava dosyası sorgulama ekranında yer alan ifadeler, dosyada gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verir. Ancak her dosyanın aşaması, dava türüne ve mahkemenin yaptığı işlemlere göre farklılık gösterebilir.
Dosya açıldı
Dosyanın ilgili mahkeme veya yargı biriminde oluşturulduğunu gösterir. Dosyanın açılması, davanın sonuçlandığı anlamına gelmez. Yargılama süreci, dosyanın niteliğine göre devam eder.
Tensip zaptı hazırlandı
Tensip zaptı, mahkemenin dava dosyasını ilk aşamada değerlendirerek yapılacak işlemleri belirlediği belgedir. Bu kapsamda taraflara tebligat gönderilmesi, delillerin toplanması veya duruşma tarihinin belirlenmesi gibi işlemler yapılabilir.
Tensip zaptının hazırlanması, mahkemenin davayla ilgili nihai karar verdiği anlamına gelmez.
Duruşma günü verildi
Dosya için duruşma tarihinin belirlendiğini ifade eder. Duruşma günü, saati ve yeriyle ilgili bilgilerin kontrol edilmesi önemlidir.
Tarafların kendilerine gönderilen tebligatları da incelemesi gerekir. Çünkü bazı durumlarda duruşma öncesinde yapılması gereken işlemler veya sunulması gereken belgeler bulunabilir.
Duruşma yapıldı
Belirlenen duruşmanın gerçekleştirildiğini gösterir. Duruşmanın ardından mahkeme yeni bir duruşma günü belirleyebilir, delil toplanmasına karar verebilir veya dosyayı karar aşamasına taşıyabilir.
Duruşmanın yapılmış olması, aynı gün mutlaka karar verildiği anlamına gelmez.
Bilirkişi raporu bekleniyor
Dosyada teknik veya uzmanlık gerektiren bir konuyla ilgili bilirkişi incelemesinin sürdüğünü ya da raporun mahkemeye sunulmasının beklendiğini ifade edebilir.
Bilirkişi raporu, mahkemenin değerlendirmesine yardımcı olan bir belgedir. Raporun bulunması, mahkemenin kesin karar verdiği anlamına gelmez.
Tebligat çıkarıldı
Mahkeme veya ilgili yargı birimi tarafından taraflara ya da ilgili kişilere resmî bildirim gönderilmesi için işlem yapıldığını gösterir.
Tebligatın içeriği ve tebliğ tarihi önemlidir. Bazı hukuki süreler tebligatla birlikte başlayabildiği için gönderilen belgelerin dikkatle incelenmesi gerekir.
Karar verildi
Mahkemenin dosyayla ilgili bir karar oluşturduğunu gösterir. Ancak yalnızca “karar verildi” ifadesinin görülmesi, kararın içeriği veya kesinleşme durumu hakkında bütün bilgileri sunmaz.
Kararın sonucu, gerekçesi, taraflara tebliğ edilip edilmediği ve kanun yoluna başvuru imkânı ayrıca değerlendirilmelidir.
Gerekçeli karar yazıldı
Mahkemenin verdiği kararın gerekçesini açıklayan belgenin hazırlandığını ifade eder. Gerekçeli kararda mahkemenin hangi nedenlerle ve hangi değerlendirmeler sonucunda karar verdiği açıklanır.
Gerekçeli kararın yazılmış olması, kararın kesinleştiği anlamına gelmez. Dosyanın niteliğine göre tebligat ve kanun yolu süreçleri devam edebilir.
Dosya kapatıldı
Dosyanın sistemde kapalı duruma geçtiğini gösterir. Ancak dosyanın neden kapatıldığı, ilgili kararın niteliğine ve dosyada yapılan işlemlere göre değişebilir.
Bu nedenle “dosya kapatıldı” ifadesi tek başına davanın hangi şekilde sonuçlandığını açıklamaz. Kapanma nedeni ve dosyadaki karar belgeleri ayrıca incelenmelidir.
SAFAHAT BİLGİSİ NEDİR?
Safahat bilgisi, dava dosyasında gerçekleştirilen işlemlerin ve süreçteki gelişmelerin kaydını ifade eder. Duruşmalar, tebligatlar, evrak girişleri, kararlar ve diğer işlemler dosyanın safahat bölümünde görülebilir.
Safahat ekranında yer alan her işlem, davanın sonucunu tek başına belirlemez. Bir ifadenin hukuki anlamını anlayabilmek için dosyanın tamamı, mahkeme kararları ve tebligat bilgileri birlikte değerlendirilmelidir.
DAVA DOSYASI NEDEN E-DEVLET'TE GÖRÜNMÜYOR?
Tarafı olunan bir dosyanın e-Devlet veya UYAP ekranında görünmemesinin farklı nedenleri olabilir. Dosyanın henüz sisteme işlenmemiş olması, bilgilerin güncellenme aşamasında bulunması veya kişinin dosyada taraf olarak kayıtlı olmaması bu ihtimaller arasında yer alabilir.
Dosya görünmüyorsa şu işlemler yapılabilir:
- e-Devlet hesabıyla doğru şekilde giriş yapıldığı kontrol edilir.
- UYAP Vatandaş Portal üzerinden yeniden sorgulama yapılır.
- Dosyanın adli, idari veya icra yargısına ait olup olmadığı incelenir.
- Dosya numarası ve mahkeme bilgileri kontrol edilir.
- Gerekli durumlarda ilgili mahkeme kaleminden bilgi alınır.
DAVA DOSYASINDAKİ KARAR KESİNLEŞMİŞ Mİ?
Dosyada “karar verildi” veya “gerekçeli karar yazıldı” ifadesinin bulunması, kararın kesinleştiği anlamına gelmez. Kesinleşme durumu; dava türüne, kararın niteliğine, tebligat işlemlerine ve kanun yolu sürecine göre belirlenir.
Kararın kesinleşip kesinleşmediğini anlamak için karar belgesi, tebligat kayıtları ve varsa istinaf veya temyiz süreci incelenmelidir. Hukuki sürelerin söz konusu olduğu durumlarda uzman görüşü alınması değerlendirilebilir.