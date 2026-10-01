DDK, kendi başkanının daha önce çalıştığı yeri inceleyecek: Denetim tartışması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ekonomi yönetimi ile yaptığı toplantının ardından verdiği talimatla DDK, sermaye piyasalarında meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, DDK tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır” paylaşımı yaptı.

Ancak Tanrıkulu’nun önceki güne kadar Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve denetim komitesi başkanlığında yer alması tartışma yarattı. Tanrıkulu’nun, DDK’nin inceleme ve denetim için görevlendirilmesinin ardından Borsa İstanbul’daki görevlerinden ayrıldığı haberleri çıktı.

‘DDK BAŞKANLIĞI’NDAN İSTİFA ETMELİ’

İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Normalde O’nun Borsa İstanbul’daki görevinden değil DDK Başkanlığı’ndan istifa etmesi lazım. Asıl ayrılması gereken yer DDK Başkanlığı. O’nun başkanlığındaki kurulun yapacağı denetleme, soruşturma kamuoyu vicdanını rahatlatmayacaktır” dedi.

DDK’nın kamuda her yeri, herkesi denetleme yetkisine sahip olduğuna işaret eden Karatepe, “DSİ de olur, Borsa İstanbul da olur, tapu da olur. Her yeri denetleyebilir. Bütün kamu kurumlarını denetleme yetkisi olan bir kişi, başka bir kurumda huzur hakkı alarak yönetim kurulu başkan vekili olabilir mi ? Bir gün denetleme ihtimali olduğu bir yerde bulunabilir mi ? Oraya denetlemeye gittiği zaman ne diyecek ? Denetleyeceği yer ve dönem, kendisinin de sorumlu olduğu dönem. Borsa İstanbul’da Başkan Vekili, aynı zamanda oranın denetim biriminin başında görevlendirilmiş. Şimdi dönüp orayı denetleyecek. Bu kabul edilebilir birşey değil” dedi.

‘BU UYGULAMA DEĞİŞMELİ’

Karatepe, bürokraside önemli yerlere gelenlerin gelirini artırmak için başka yerlerde yönetim kurulu, denetim kurulu gibi görevler verildiğini, böylece bu kişilerin gelirlerinin artmasının sağlandığını, bu uygulamanın mutlaka değişmesi gerektiğini vurguladı. Karatepe, “Denetim yetkisinde olan kişilerin aktif işlerde görevlendirilmemesi gerekir” dedi.

GENİŞ YETKİLERİ VAR

DDK’nin yetkileri Cumhurbaşkanlığı Karnanesi ile düzenleniyor. Kararnameye göre, DDK her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor. DDK, kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkili.

Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebiliyor. Bu taleplerin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi gerekiyor.

‘GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA’ TALEBİ

Ayrıca DDK’nın “görevden uzaklaştırma talep etme” yetkisi de bulunuyor. Denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan, görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan, suç delillerini karartacağı anlaşılan, kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve rütbedeki görevlilerin görevden uzaklaştırılmasını yetkili makamlara önerebiliyor.

RAPOR HAZIRLIYOR

DDK, çalışmaları sonucunda denetim raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve ivedi durum raporu hazırlayabiliyor. İvedi durumlarda denetim ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet rapor öncelikle görüşülerek Cumhurbaşkanı’na sunuluyor. Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde gizlilik esas. Raporların gizlilik derecesine raporun son şeklinin verileceği kurul toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı da kurulda kararlaştırılıyor.