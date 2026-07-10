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Define ararken mağarada kaybolmuştu... İki gündür aranıyor

Define ararken mağarada kaybolmuştu... İki gündür aranıyor

10.07.2026 15:54:00
Güncellenme:
İHA
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Define ararken mağarada kaybolmuştu... İki gündür aranıyor

Çorum'da arkadaşlarıyla define bulmak için girdiği mağarada kaybolan şahsı kurtarmak için başlatılan çalışmalar ikinci gününde devam ediyor. Profesyonel mağaracıların destek verdiği arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Çorum'un merkez ilçesine bağlı Kavacak köyü mevkiinde dün bir kayıp vakası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, S.Ş. isimli şahıs, arkadaşlarıyla birlikte define aramak için girdikleri mağarada İ.A.'nın sıkıştığını söyledi. Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede çalışma başlatıldı.

Kazı yapılan kayalık alanı tespit eden jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Dün madencilerin de destek verdiği arama çalışmalarında İ.A.'ya ait herhangi bir ize rastlanılamadı.

Jandarma ekiplerinin desteğiyle gece boyunca bölgede bulunan ekipler, bugün Türkiye Mağaracılık Fedarasyonu'na bağlı, İstanbul ve Ankara'dan gelen profesyonel mağaracılar ve Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü üyeleriyle arama ve kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

Profesyonel mağaracılar madenciler ve AFAD ekiplerinin mağarada ulaşamadığı alanları inceleyerek İ.A.'nın yerini tespit etmeye çalışacak.

İlgili Konular: #Define #çorum #kayıp #Mağara

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