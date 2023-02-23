Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel: Vallahi yeter, bir çadır gönderemediniz; beni de Silivri'ye atın
Hatay'ın Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı canlı yayında depremzedelere ulaştırılamayan yardım konusunda isyan etti. "Vallahi yeter" diyen Güzel, "Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve geçtiğimiz günlerde 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerde Hatay büyük yıkıma uğradı.
Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı Halk TV canlı yayınında depremzedelere ulaştırılamayan yardım konusunda isyan etti.
Güzel, depremzedelere yeteri kadar yardımın getirilmediğini söyleyerek, "İnsanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" dedi.
Güzel, şunları söyledi:
"Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter"
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