Dehşet görüntüler büyük tepki çekmişti: Kaplumbağayı ayağıyla ezen şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen ve bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin görüntüler, sosyal medyada gündem haline geldi.
Büyük tepki uyandıran görüntülerle ilgili olarak Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Asayiş ekiplerinin çalışması sonucunda görüntülerde yer aldığı değerlendirilen A.S.'nin kimliği ve adresi tespit edildi.
A.S., Ereğli'deki ikametinde ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.