Dekan diktiği fidana doğum günü yaptı

12 Kasım 2021 Cuma, 14:28

Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukcu, bu kez Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde farklı bir çalışmaya imza attı.

Yerleşkede 1 yıl önce diktiği fidanların doğum gününü toprak ve kozalak götürerek kutlayan Kavukcu, ağaçlarla özçekim yaptıktan sonra 2020'de toprakla buluşturulan fidanların olduğu araziye kireçle "İyi ki doğdun", bu yılki etkinlikte dikilen fidanların bulunduğu bölgeye de "Hoş geldiniz" yazdı.

Kavukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlara özgü doğum günü kutlama geleneğini bir anlamda insandan doğaya dönen bir ritüele dönüştürdüğünü söyledi.

Toprağa verilebilecek en güzel hediyenin yine doğanın kendisi olduğunu ifade eden Kavukcu şunları kaydetti: