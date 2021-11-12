Dekan diktiği fidana doğum günü yaptı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında ağaçların önemine dikkati çekmek için geçen yıl dikilen fidanların doğum gününü kutladı.
Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukcu, bu kez Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde farklı bir çalışmaya imza attı.
Yerleşkede 1 yıl önce diktiği fidanların doğum gününü toprak ve kozalak götürerek kutlayan Kavukcu, ağaçlarla özçekim yaptıktan sonra 2020'de toprakla buluşturulan fidanların olduğu araziye kireçle "İyi ki doğdun", bu yılki etkinlikte dikilen fidanların bulunduğu bölgeye de "Hoş geldiniz" yazdı.
Kavukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlara özgü doğum günü kutlama geleneğini bir anlamda insandan doğaya dönen bir ritüele dönüştürdüğünü söyledi.
Toprağa verilebilecek en güzel hediyenin yine doğanın kendisi olduğunu ifade eden Kavukcu şunları kaydetti:
"11 Kasım 2020'de dikmiş olduğum çam fidanına kızımın ismi Esma İdil adını koydum. Bu yıl ise kızımın adını verdiğim fidan ve alana dikilen diğer fidanların yani arkadaşlarının doğum gününü kutladım. Sergilediğim bu performansta doğum günü hediyesi olarak biraz toprak ve bir çam kozalağı hediye ettik. Hem Esma İdil isimli çam fidanı hem de diğer fidanlarla çok güzel bir gün geçirdik. Gelecek nesil olan çocuklarımıza en önemli değerlerden biri olan doğayı geleceğe taşıma adına çok önemli bir çalışma."
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'dan, dolar iddiası
- Bu görüntülerden sonra bir açıklama daha geldi
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- '20 yıldır oy veriyorum; o olay bitmiştir!'
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- AKP ve MHP'de çöküş
- Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
- Cemil Çiçek'ten 'yüzde 50+1' uyarısı
- Erdoğan'ın hedefinde muhalefet var