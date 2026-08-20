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DEM Parti'de uzaklaştırma kararı alınan belediye başkanları kimler? DEM Parti belediye başkanlarını neden uzaklaştırdı?

DEM Parti'de uzaklaştırma kararı alınan belediye başkanları kimler? DEM Parti belediye başkanlarını neden uzaklaştırdı?

20.08.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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DEM Parti'de uzaklaştırma kararı alınan belediye başkanları kimler? DEM Parti belediye başkanlarını neden uzaklaştırdı?

Diyarbakır’da DEM Partili dört eşbaşkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı verildi. Peki, DEM Parti'de uzaklaştırma kararı alınan belediye başkanları kimler? DEM Parti belediye başkanlarını neden uzaklaştırdı?
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DEM Parti, Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 4 Eş Başkan için 1 aylık geçici parti görevlerinden uzaklaştırma kararı aldı. Peki, DEM Parti'de uzaklaştırma kararı alınan belediye başkanları kimler? DEM Parti belediye başkanlarını neden uzaklaştırdı?

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DEM PARTİ'DE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

Diyarbakır’da, DEM Parti Yerel Yönetimler Komisyonu’nun yaptığı çalışmalar ve halktan gelen şikâyetler üzerine çalışma yürütülürken, üç ilçenin dört eşbaşkanı hakkında bir aylık görevden uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

DEM Parti’den konu ile ilgili açıklama gelmezken, verilen kararların disiplin kurulu kararı olmadığı, partinin kendi iç işleyişi ile ilgili olduğu belirtildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediye eşbaşkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün, Dicle Belediye eşbaşkanı Hacı Akengin, Hani Belediye eşbaşkanı Hamdullah Demir hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda eşbaşkanlar hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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