DEM Parti'den '6-7 Eylül' açıklaması: 'O karanlık günleri unutmayacağız'

DEM Parti, 6-7 Eylül 1955’te başta Rum yurttaşlar olmak üzere Ermeni ve Musevi toplumlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıların yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, pogromda yaşananların unutulmaması gerektiği vurgulanırken, geçmişle yüzleşmenin benzer acıların yeniden yaşanmaması için sorumluluk üstlenmek anlamına geldiği belirtildi.

DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6-7 Eylül olayları “ülkenin yüzleşilmemiş en ağır utançlarından biri” olarak nitelendirildi.

“KARANLIK GÜNLERİ UNUTMAYACAĞIZ”

Açıklamada, 6-7 Eylül 1955’te Rumların yanı sıra Ermeni ve Musevi yurttaşların evleri, işyerleri ve ibadethanelerinin hedef alındığı hatırlatıldı.

Saldırılarda insanların yaşamını yitirdiği ve yaralandığı belirtilen açıklamada, çok sayıda yurttaşın doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

DEM Parti, pogromda yaşamını yitiren yurttaşları saygıyla andığını belirterek, “O karanlık günleri unutmayacağız” mesajı verdi.

“GEÇMİŞLE YÜZLEŞMEK BUGÜNÜN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEKTİR”

Açıklamada, 6-7 Eylül’le yüzleşmenin yalnızca geçmişte yaşananları hatırlamakla sınırlı olmadığı vurgulandı.

DEM Parti, benzer acıların yeniden yaşanmaması için bugünün sorumluluğunun üstlenilmesi gerektiğini belirterek, nefret söylemlerinin ve ayrımcılığın önüne geçilmesi çağrısında bulundu.