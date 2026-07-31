DEM Parti'den 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Önümüzdeki saatler kritik'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, terör örgütü PKK'nin fesih sürecine ilişkin yapılacak yasal düzenlemelere dair, "Yasaya dair istişareler sürüyor. Görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair farklı yaklaşımlar söz konusu" ifadelerini kullandı.

Hazırlığı yapılan söz konusu yasanın kritik bir değerde olduğunu kaydeden Doğan, "Bu yasa, bu düzenlemenin devamını getirecek bütünlüklü bir süreç idaresi açısından da çok çok kritik bir önem taşıyor. Sürece yönelik tartışmaların odağı artık dikkat ederseniz hangi hukuki güvencelerle nasıl kurumsallaştırılacağına dönük bir halde ilerliyor. Bu da önemli çünkü süreç en çok bundan yoksundu" şeklinde konuştu.

Doğan “Önümüzdeki günler, saatler kritik” dedi.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Sürecin yalnızca Meclis'te bir yasanın çıkmasından veya silah bırakanların Türkiye dönüşünden ibaret olmadığını söyleyen Doğan, "Süreç bundan fazlası ve bundan daha fazlasını da tartışmayı gerektiriyor" dedi.

Doğan, şöyle devam etti:

"50 yıllık bir çatışmayı sonlandırmayı amaçlıyoruz. 100 yıllık devasa bir sorunun çözümüne kapı aralayacak, tarihi bir kardeşlik hukukunun kurulmasını sağlayacak bir süreçten geçiyoruz. Biz bu anlamda tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve buna uygun hareket ediyoruz. Tüm siyasilerden de beklentimiz buna uygun bir hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmaları."

"UZLAŞI ÇOK KRİTİK DEĞER TAŞIYOR"

Gelinen aşamada belirsizliklerin artık giderilmesi gerektiğine dikkati çeken Doğan, "Bugüne kadar hukuki belirsizliklerin yarattığı güven yoksunluğunu çokça konuştuk. Bunun aslında bir güvence yoksunluğu olduğunu söyledik" diye konuştu.

Çalışmaların en geniş siyasal uzlaşıyla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Artık son hazırlıklar yapılıyor ve gözetilmesi gereken kapsamlı mutabakatın sağlanması ve en geniş siyasal uzlaşıyla tamamlanması. Çerçeve yasa, kod yasa, kök yasa; çeşitli isimlerle adlandırılıyor; yeni yasal düzenlemelerin de ana kaynağı, dayanağı olacak. O yüzden çok önemli. Yasanın dili, kapsamı, niteliği ve yazım yönteminde uzlaşı çok kritik değer taşıyor" dedi.

"YASANIN NE ZAMAN KOMİSYONA GELECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Yasanın çıkacağı tarihle ilgili soruya yanıt veren Doğan, Meclis çalışmalarının 6 Ağustos'a kadar uzatıldığını anımsatarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un takvime ilişkin açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Doğan, şunları söyledi:

"Şu an yasanın ne zaman komisyona geleceğini bilmiyoruz. Hangi gün çıkacağını bilmiyoruz. Takvimle ilgili tabii ki bu çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Henüz bu çalışmalar tamamlanmadı. Takvimle ilgili de en kısa sürede Meclis Başkanlığı'nın gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışmaları 6 Ağustos’a kadar uzatıldı. Dolayısıyla önümüzdeki günler, saatler, kritik günler ve saatler.

Türkiye tarihsel bir dönemden geçiyor. Bu tarihsel dönemin ruhuna uygun, yaraşır, yakışır bir yasa dönemiyle kapatmayı temenni ediyoruz DEM Parti olarak. İstiyoruz ki bu tarihi yasa Meclis’ten çıksın, Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için bir başlangıç olsun. Tarihi bir kapı, tarihi bir eşik. İstiyoruz bu tarihi eşik başarılı sonuçlansın."