Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti'den IŞİD'in Gaziantep saldırısının 10’uncu yılında adalet çağrısı

DEM Parti'den IŞİD'in Gaziantep saldırısının 10’uncu yılında adalet çağrısı

20.08.2026 12:21:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
DEM Parti'den IŞİD'in Gaziantep saldırısının 10’uncu yılında adalet çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, IŞİD'in 10 yıl önce Gaziantep'te bir düğüne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenleri andı. Hatimoğulları ve Bakırhan, saldırının tüm yönleriyle araştırılması, sorumlularının ortaya çıkarılarak cezalandırılması gerektiğini belirtti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 yıl önce Antep’te IŞİD’in hedef aldığı bir düğünde canlarımızı kaybettik. Çocukların gülüşünü, bir halkın sevincini kana bulayan karanlığı asla unutmadık" dedi.

Kaybedilenleri saygıyla andığını ve acılarını yüreğinde taşıdığını belirten Hatimoğulları, "Bu katliam tüm yönleriyle araştırılmalı, sorumluları ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır. Hakikatle yüzleşilmesi, adaletin sağlanması, barış içinde ortak bir geleceğin en güçlü zeminidir" ifadelerini kullandı.

BAKIRHAN: 'ORTAK BİR GELECEĞİN EN GÜÇLÜ ZEMİNİDİR'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yaptığı paylaşımda, "10 yıl önce Antep’te IŞİD’in hedef aldığı bir düğünde canlarımızı kaybettik. Çocukların gülüşünü, bir halkın sevincini kana bulayan karanlığı asla unutmadık. Kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyor, acılarını yüreğimde taşıyorum. Bu katliam tüm yönleriyle araştırılmalı, sorumluları ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır. Hakikatle yüzleşilmesi, adaletin sağlanması, barış içinde ortak bir geleceğin en güçlü zeminidir" dedi.

İlgili Konular: #IŞİD #Terör #Dem Parti