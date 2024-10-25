DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı: 1 gözaltı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 08:38

Güncelleme: 25.10.2024 - 09:57

Balgat’ta bulunan DEM Parti'nin binasına H.C.Ö. isimli bir kişi saldırdı. Saldırı sonucu tabela hasar görürken binanın cam kapıları ise kırıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



