DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı: 1 gözaltı

DEM Parti’nin Balgat’ta bulunan Genel Merkezi'ne alkollü olduğu söylenenbir kişi saldırdı, şahıs gözaltına alındı.

DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 08:38

Balgat’ta bulunan DEM Parti'nin binasına H.C.Ö. isimli bir kişi saldırdı. Saldırı sonucu tabela hasar görürken binanın cam kapıları ise kırıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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