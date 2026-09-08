DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, kongre sonrası Cumhuriyet’e konuştu: ‘Bu bir ‘ilk adım’ kongresiydi’

DEM Parti, geride kalan hafta sonu 5. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, kongreye ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Bu kongreyi Siyasi Partiler Yasası’nın bir zorunluluğu olarak yaptıklarını belirten Temelli, yeni çözüm süreci kapsamında yapısal değişiklikler düşündükleri esas kongrenin daha sonra yapılacağını belirtti.

Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın Meclis’ten geçtiğini ancak henüz uygulamaya konmadığını belirten Temelli “Belli prosedürler yerine gelecek ki hayata geçirilsin. Oysa biz bu yasadan sonra herkesin demokratik siyasette yer alabileceği bir yapılanmaya gitmeyi hedef olarak önümüze koymuştuk. Yasadaki gecikmeye bağlı olarak amaçladığımız kongreyi de ötelemiş olduk” ifadelerini kullandı.

‘OTORİTER BİR REJİM SÜREMEZ’

Geride kalan kongrenin kendilerini örgütsel anlamda güçlendirdiğini belirten Temelli “Bu kongreye örgütlenme açısından önemli bir ilk adım kongresi diyebiliriz. Şimdi bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sürecin siyasetine uygun bir yapılanmayı ve örgütlenmeyi hayata geçirecek olan kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi.

DEM Parti’nin bu yeni kongrede “Demokratik Cumhuriyet Hareketi” olarak inşa etmeyi planladığı yeni harekete ilişkin de konuşan Temelli “Önümüze koyduğumuz en önemli hedef Türkiye’nin, cumhuriyetin demokratikleşmesi. Artık çatışmanın bittiği bir süreçte demokratik siyasetin kendine çok daha güçlü bir zemin bulacağı bir yerde bunu başlatmak istiyoruz. Demokratik cumhuriyet dediğimiz mesele aslında ortak bir zeminde buluşabileceğimiz bir adres. Türkiye’de topyekün bir demokratikleşme sağlanması isteniyorsa bunun her alanda mücadelesini vermeli ve örgütlülüğünü sağlamalıyız. Türkiye otoriter bir rejim altında yoluna devam edemez. Bu ortamda adaleti, insan haklarını, hukuk devletini, barışı var etmeniz; korumanız ve sürdürmeniz mümkün değil. Bunların adresi demokratik cumhuriyet olmalı ve bu yüzden demokratik cumhuriyet hareketini önceliyoruz. Siyaset alanında da bunun örgütlenmesi, buna göre yapılanma olmalı” diye konuştu.

‘DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE’

Öte yandan; çerçeve yasa sonrası süreç kapsamında atılması beklenen diğer adımları ve özellikle muhalif seçmenin bu adımlar konusunda iktidara duyduğu güvensizliği değerlendiren Temelli, şunları kaydetti:

“Çerçeve Yasa belli bir alanı işaret ediyor. Silahsızlanmaya bağlı ama her şeyi bunun içine sıkıştıramayız. Bu önemli bir adımdır fakat bu adımlardan sonra gelmesi gerekenlerle Türkiye bir hukuk devletine, demokratik ilkelere kavuşmalıdır. Bu bir yasayla halledilecek bir şey değildir. Sadece iktidarla yürütülecek bir müzakereyle halledilecek bir şey de değildir. Toplumun da bu müzakerenin içinde olması ve demokrasi mücadelesini örgütlemesi büyük önem taşıyor. Mesele sadece karşılıklı güven değil. Gerçek anlamda bir demokratik dönüşümü sağlamak. İktidarın karnesi çok zayıf. Geçmişte demokrasiden kaçan bir yaklaşımı oldu. Onun için, Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda barış için müzakere, demokrasi için mücadele diyoruz.”

ÖZEL’DEN TEBRİK TELEFONU

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde eş genel başkanlık görevlerine yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nı telefonla arayarak tebrik etti. Özel, DEM Parti’nin parti organlarına seçilen tüm isimlere de çalışmalarında başarı diledi.