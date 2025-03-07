DEM Parti'den Suriye açıklaması: 'Sivillere yönelik gerçekleşen katliamları kınıyoruz'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 18:50

Güncelleme: 07.03.2025 - 18:53

Suriye'nin bazı bölgelerine cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Şam yönetimine bağlı kuvvetler operasyon düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre çıkan çatışmalarda şu ana kadar 71 kişi hayatını kaybetti.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yayımladı. Açıklamada uluslararası topluma ve Türkiye'ye çağrıda bulunularak, "Demokratik bir geçiş süreci için kolaylaştırıcı olmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz" denildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Lazkiye, Dera, Humus ve Tartus’ta Alevilerin hedef alındığı saldırıların son iki günde tırmanışa geçtiğine, çoğunluğu sivil olmak üzere 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğine ve yüzlercesinin de HTŞ tarafından bilinmeyen merkezlerde alıkonulduğuna dair bilgiler basına yansımıştır. Kendilerini “Suriye Ordusu” olarak tanımlayan HTŞ’li selefi grupların, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde gerçekleştirdiği bu katliamı kınıyoruz. Yapılan bu saldırılarda, sivillerin ve yaşam alanlarının doğrudan hedef alındığı medyaya yansıyan görüntülerle kanıtlanmıştır. Bu tür saldırılar ve katliam girişimleri, Suriye’deki çatışmasızlık ihtimalini ortadan kaldıracağı gibi, hiçbir tarafın altından kalkamayacağı sonuçlara da neden olacaktır.

8 Aralık 2024 tarihinden sonra yönetimi devralan Colani ve kontrolündeki HTŞ’nin Suriye’de kapsayıcı olacağına dair şüpheler, 25 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen “Suriye Ulusal Diyalog Konferansı” ile artmıştır. Dar bir grupla yapılan bu toplantının Suriye’nin bütününü temsil etmekten uzak olması, son günlerde yaşanan olayların ana sebeplerindendir. Bilinmelidir ki; Suriye’de kapsayıcı ve hızlı demokratik geçişi sağlayacak mekanizmaların kurulmaması, Suriye’yi uluslararası müdahaleye gün geçtikçe daha açık hale getirmektedir.

Kadınların, Alevilerin, Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, Dürzilerin, Hıristiyanların ve daha birçok toplumsal kesimin dahil edileceği kapsayıcı bir yönetim, hem böylesi çatışma ve katliam girişimlerinin önünü alacaktır hem de Suriye’de istikrarsızlıktan ve çatışmadan faydalanmak isteyen çıkar gruplarına bir cevap olacaktır.

DEM Parti olarak, Esad rejimi sonrasında başta soykırım tehdidi olmak üzere, halkların hayati nitelikteki kaygılarını giderecek bütün barışçıl ve demokratik girişimleri desteklediğimizi yeniden beyan ediyor ve tüm tarafları bu doğrultuda harekete geçmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumu ve Türkiye’yi de demokratik bir geçiş süreci için kolaylaştırıcı olmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz."