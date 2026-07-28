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DEM Partili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü

DEM Partili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü

28.07.2026 15:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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DEM Partili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile faili meçhul dosyaları ve AİHM kararları konularında görüştüklerini belirten görüşen DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, "Toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi.

Gürlek ile dün yaptığı görüşmesine ilişkin bir sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sakık, görüşme için 'son derece verimli' ifadesini kullandı.

"TOPLUMSAL BARIŞIN EN GÜÇLÜ TEMİNATININ ADALET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Sırrı Sakık, Bakan Gürlek ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Ağrı Diyadin’de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar; AHİM kararları konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız görüşmenin, kısa süre içinde somut ve olumlu sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı dolayısıyla Sayın Adalet Bakanına teşekkür ediyorum."

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