DEM Partili vekillerden 'Türk Kızılayı'na muhalefet şerhi

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ile Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, TBMM'de İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen “Türk Kızılay’’ yasa teklifine muhalefet şerhi yazdı.

15 SAYFALIK ŞERH

2014 yılında Türk Kızılay Maden Suyu’ndan ‘Türk’ ifadesinin çıkarıldığını hatırlatan ve “Türk” adının kanunda yer almasını eleştiren DEM Partili vekiller, 15 sayfalık şerh yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Kızılay Kanunu Teklifinde ‘Türk Kızılay’ ifadesinin özellikle ve ısrarla kullanılması ne rastlantı ne de masum bir tercihtir. Bu isimlendirme, resmi adı 1947’den beri Türkiye Kızılay Derneği olan bir kurumun, devletin yasama organı eliyle etnik bir kimlikle tanımlanması girişimidir. Bu teklif, Türk Tarih tezi ve Güneş-Dil Teorisi gibi etnik milliyetçiliğin 21. yüzyıldaki tezahürüdür; bir yardım kuruluşunu dahi etnik bir aidiyete bahsetme çabasıdır.”