Demans hastası Azra Esin Kırımlı'yı Darülaceze'de herkesten gizlediler, taşınmazına el koydular

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 04:00

Azra Esin Kırımlı 2008 yılında İstanbul’un Şişli ilçesinde kayboldu. Yurtdışında yaşayan bir arkadaşı ilçe Emniyet müdürlüğüne kayıp bildirimde bulunmasının ardından Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Savcılık sadece SSK Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazarak en son ne zaman maaş çektiğini sordu. Savcılık başka da bir işlem yapmadı. Kayıp ihbarında bulunan arkadaşı 2011’de savcılığa dilekçe vererek Kırımlı’nın Darülaceze’de olduğunu bildirdi. Savcılık da bu yazıdan 2 gün sonra kavuşturmaya yer olmadığına karar vererek dosyayı kapattı.

SAKLAMIŞLAR

Savcılığın arayıp bulamadığı dönemde Darülaceze’de olduğu anlaşılan Kırımlı için kurum, 2009 yılında mahkemeye başvurarak, yaşlı kadının akrabaları hakkında bir bilgi vermeden vesayet davası açtı. Dava dilekçesinde Kırımlı’nın demans hastası olduğu, bakıma ihtiyacı bulunduğu, üzerine kayıtlı Şişli Teşvikiye mahallesinde olan bir gayrimenkulün ve emekli maaşının bulunduğu belirtildi.

İKİ YIL SONRA ÖĞRENDİ

Demans hastası kadının çocuğu veya akrabası olup olmadığı araştırılmadan bir avukat vasi olarak atandı.

2010 yılında Darülaceze yetkilileri, kurumlarında kalan Kırımlı’nın evine keşif yapmaya gidince, yıllarca Emniyet’ten bilgi alamayan yurtdışında yaşayan kızı Elif Kırımlı annesinin durumunu ve yerini öğrendi. Darülaceze yöneticilerine başvurarak annesini alacağını, kurumun yaptığı harcamaları da karşılayacağını belirtti. Ancak Darülaceze kızının isteğini reddederek Kırımlı’nın emekli maaşının kuruma aktarılması için vasi tayin etmek üzere olduklarını söylediği iddia edildi.

KIZINA RAĞMEN

Aynı yıl kızı mahkemeye müdahil olup annesinin kurumdan çıkarılmasını istedi ve tüm bakımlarının kendileri tarafından yapılacağını beyan etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Başka mahkemede de devam eden davada kızının sundukları işleme alınmadığı, tanıklar dinlenmediği ve gerekli yazışmalar yapılmadığı iddia edeldi. Mahkeme Darülacazeye ölünceye kadar bakma akdi yapılması için kesin yetki verdi.

Kızının ihtiyati tedbir talebi

ÖLÜMÜ DE SAKLANDI

Kırımlı 2012 yılında yaşamını yitirdi. Ancak ölümünden sonra da onunla ilgili işlemlere devam edildi. Atanan vasi 2013 yılında mahkemeye verdiği dilekçede kadının öldüğünden bihaber şekilde rutin işlere devam etti ve vasilik süresinin uzatılması için dilekçe verdi. Vasi olan avukat, kızın gönderdiği ihtarnameyle Kırımlı’nın öldüğünden haber olduğunu belirterek mahkemeye bildirdi.

Yaşlı kadın öldü ama vasiliğin devamı için verilen dilekçe.

AİLE MEZARLIĞINA GÖMÜLMESİNE İZİN YOK

Kırımlı, öldüğünde aile mezarlığına gömülmesine izin verilmedi. Üzerine kayıtlı taşınmaz Darülaceze’ye devredildi.

DEMANS HASTASI KURUMA NASIL ALINDI?

Darülaceze Nizamname Maddesi 14’te “Darülacezeye bulaşıcı hastalığı olan kimseler, akıl hastaları, zekâ özürlüler, veremliler, cüzamlılar ve kanserliler ile alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar kabul edilemezler” deniyor. Bu maddeye rağmen hastalığı bilinen yaşlı kadının nasıl kuruma alındığı soru işareti oluşturdu.