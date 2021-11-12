Demirtaş'tan yeni fotoğraf: 'Cumhurbaşkanımız' ile görüştüm

Başak Demirtaş, 5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Az önce cezaevinde 'cumhurbaşkanımız' ile görüştüm" notuyla paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 16:04
Demirtaş'tan yeni fotoğraf: 'Cumhurbaşkanımız' ile görüştüm
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Başak Demirtaş, tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş ile görüştü.

O anlara ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Başak Demirtaş, "Az önce cezaevinde ‘cumhurbaşkanımız’ ile görüştüm. Çok moralliydi, herkese selam söyledi. Bizim cumhurbaşkanımızın ne yüzünde kibir var, ne de gözlerinde kin. ‘Geçecek bugünler’ dedi. Her yere umut tohumları ekin" ifadelerini kullandı.


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