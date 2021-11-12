Demirtaş'tan yeni fotoğraf: 'Cumhurbaşkanımız' ile görüştüm

12 Kasım 2021 Cuma, 16:04

Başak Demirtaş, tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş ile görüştü.

O anlara ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Başak Demirtaş, "Az önce cezaevinde ‘cumhurbaşkanımız’ ile görüştüm. Çok moralliydi, herkese selam söyledi. Bizim cumhurbaşkanımızın ne yüzünde kibir var, ne de gözlerinde kin. ‘Geçecek bugünler’ dedi. Her yere umut tohumları ekin" ifadelerini kullandı.