Demokratik kitle örgütlerinden gar katliamı anmasına çağrı: Bu toprakları katliamla anılmaktan çıkarıp barışla taçlandıracağız

TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar'ı önünde gerçekleşen ve 104 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın yıldönümünde yapılacak anma programına ilişkin çağrıda bulundu. Mülkiyeliler Birliği'nde bir araya gelen demokratik toplum örgütleri aradan 11 yıl geçmesine karşın "Katliamın nasıl hazırlandığı, faillerin Ankara’nın ortasına kadar nasıl gelebildiği, haklarında istihbarat bulunan kişilerin neden durdurulmadığı ve bütün bunlara karşın kamu görevlilerinin sorumluluklarının neden etkin biçimde soruşturulmadığı" sorularının hala yanıt beklediğini anımsattı. TMMOB,KESK,DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği, siyasal iktidarın katliamda sorumluluğunun bulunduğunu ve katliamın aydınlatılmaması için elinden geleni yaptığını ve yapmayı sürdürdüğünü savundu. Burada yapılan ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak okudu.

'EN AZ BOMBAYI PATLATANLAR KADAR SORUMLULAR'

Hâlâ "10 Ekim’in bütün sorumluları ne zaman yargılanacak?" sorusunu sorduklarını vurgulayan Koçak, "Dosyanın yalnızca birkaç IŞİD mensubunun cezalandırılmasıyla kapatılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Katliamın örgütlenmesinde rol alanlardan ihmali, kusuru ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerine kadar bütün hakikat ortaya çıkarılmadan; bütün sorumlular bağımsız ve etkin bir yargılama önüne çıkarılmadan 10 Ekim dosyası kapanmış olmayacaktır. Adalet; IŞİD’e “öfkeli gençler” diyerek, “kokteyl örgüt” diyerek davayı sulandırmaya çalışanların, katliamın delilerini saklayanların ve onları terfi ettirenlerin en az bombayı patlatanlar kadar sorumlu görülmesinden geçiyor" dedi.

YİTİRİLEN CANLAR 10:04'TE GAR ÖNÜNDE ANILACAK

Koçak anma programının detaylarını da paylaştı. Buna göre 10 Ekim Cumartesi günü; saat 09:00’da Ulus Metro önünde toplanılacak ve saat 09:30’dan itibaren sessiz bir yürüyüşle Ankara Gar Meydanına geçilecek. Anma etkinliği 10 Ekim günü 10:04’te saygı duruşuyla başlayıp ardından kurumların ortak açıklamasıyla sona erecek. 10 ve 11 Ekim 2026 tarihlerinde yaşamını yitirenlerin gömütlerinin bulunduğu tüm illerde mezarlık ziyaretleri o illerin özgün planlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ankara’da ise ziyaret için 11 Ekim 2026 Pazar günü, saat 10:30’da, Kurtuluş Parkı’nda bulunan Vedat Dalokay Nikah Salonu önünde toplanılacak ve buradan Karşıyaka Mezarlığı’na hareket edilecek Karşıyaka Mezarlığı T19 mıntıkasında bulunan mezarlık ziyareti ve anma etkinliği ise saat 11:30’da yapılacak.

'BARIŞ KAZANACAK'

Yüreği emek, barış ve demokrasi için atan tüm kesimleri anma etkinliklerine katılmaya davet ettiklerini belirten Koçak, "Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz barış şehitlerimizi saygı ve özlemle anarken sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkarıp barış ve demokrasiyle taçlandırarak yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, armağan edeceğiz. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak!" diyerek sözlerini sonlandırdı.