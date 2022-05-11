Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı: 1 ton 250 kilo bozuk et
Şanlıurfa’da Haliliye'de yürütülen denetimlerde bir kasapta satışa hazır 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi. İşyerini mühürleyen zabıta ekipleri etlere el koydu, işyeri sahibine de cezai işlem uyguladı.
Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işyerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Mimar Sinan Mahallesindeki bir kasapta denetimde bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimde, zabıta ekipleri satışa hazır karkas ette kokuya rastladı.
Denetimini çok yönlü yürüten zabıta ve veteriner hekimler, dolaplarda bulunan sakatat ve kıyma etlerde de aynı duruma rastladı. İmha etmek üzere işyerindeki 1 ton 250 kilogram bozuk ete el koyan ekipler, işyeri sahibine de cezai işlem uyguladı.
İşyerini mühürleyen zabıta ekipleri, el konulan etleri kamyonete yükleyerek, imha etti.
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