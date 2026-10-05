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Denetimi görünce lüks aracını bırakıp kaçtı: 2042 yılına kadar araç kullanamayacak

Denetimi görünce lüks aracını bırakıp kaçtı: 2042 yılına kadar araç kullanamayacak

5.10.2026 12:27:00
Güncellenme:
İHA
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Denetimi görünce lüks aracını bırakıp kaçtı: 2042 yılına kadar araç kullanamayacak

Bursa'da alkol denetimini gören sürücü, lüks spor otomobilini geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Sürücüye 550 bin lira para cezası kesildi. Daha önce de 2 kez yakalanan şahsın ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.
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Bursa'da alkol denetimini gören sürücü, lüks spor otomobilini geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kısa sürede otomobili bulsa da, sürücü çalılıklara kaçtı. Burada uyuyan sürücü, kendisini bulan ekiplere, "Uyuyordum ya, horladım" mı diye sordu. Alkolmetreyi de üflemeyen sürücü yaya olarak tekrar kaçtı. Sürücüye 550 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise otoparka çekildi. Daha önce de 2 kez yakalanan şahsın ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.

Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde uygulama yapan ekipleri gören 16 AIA plakalı 10 milyonluk lüks otomobil sürücüsü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı.

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Ekipler kısa sürede kaçan otomobilin peşine düşüp aracı park halinde buldu. Sürücünün çalılık alana kaçtığını değerlendiren ekipler, burada sürücüyü aramaya başladı. 10 dakikalık arama sonrası sürücü uyurken bulundu.

"UYUYORDUM YA, HORLADIM MI?"

Otomobil sürücüsü Kaya Ali A.'yı uyurken bulan ekipler, sürücüye "Ne yapıyorsun burada" diye sordu. Sürücü ise, "Uyuyordum ya, horladım mı" diye cevap verdi. Sonrasında gazetecinin "Orada uyunur mu abi" sorusuna ise, "Vallahi uyumuşum" diye cevap veren sürücü sonrasında polislerle sohbet etmeye başladı. Yoldan geçen araçları gören sürücü, "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana" dedi. Polis memurunun alkolmetreyi uzatması sonrası üflemeyeceğini söyleyen sürücü, bir anda koşarak kaçtı. Sürücüye, 550 bin lira idari para cezası kesilirken, 10 milyonluk otomobil ise 60 gün süreyle men edilerek otoparka çekildi.

Sanayide motor ustası olduğu öğrenilen şahısın daha önce de ehliyetine 2 kez el konulduğu ve alkolmetreyi üflemediği için 5 yıl daha ceza alarak 2042 yılına kadar araç kullanamayacağı belirtildi.

İlgili Konular: #Bursa #Nilüfer #Alkollü sürücü

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