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Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

8.10.2026 16:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Gazeteci İlknur Yılmaz’a yönelik hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Deniz Akkaya için yakalama kararı çıkarıldı. Akkaya’nın, yapılan arama ve çağrılara rağmen ifade vermeye gitmediği öne sürüldü.
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Gazeteci İlknur Yılmaz’a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Akkaya'nın, yapılan arama ve çağrılara rağmen ifade vermeye gelmediği iddia edildi.

"İFTİRALARIN HESABI TEK TEK VERİLECEK"

Yakalama kararının ardından ilk açıklama İlknur Yılmaz'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "İftiraların hesabı tek tek verilecek" ifadesini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

İlknur Yılmaz'ın avukatı Kerim Bahadır Şeker, 17 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, Akkaya hakkında iftira, hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

Ayrıca 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma ve uzaklaştırma tedbirleri, ve 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açacaklarını belirtmişti.

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