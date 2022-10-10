Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: 'Bu daha başlangıç'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 18:38

Patlamalar, bugün sabah 8 civarında Kiev'in merkez bölgelerinden geldi ancak tam olarak nerelerin vurulduğunu ve askeri kaybın olup olmadığını daha sonra öğrenebileceğiz. Ukraynalı yetkililerin bir yöntemi vardır, eğer bir askeri veya stratejik tesis hedef alındıysa veya askeri kayıp veridiyse, bu bilgiyi savaş gerekliliği olarak geç bildirirler. Düşen füzelerin Cumhur Başkanlığı, Başbakanlık, Parlamento ve Ukrayna Güvenlik ve İstihbarat Merkezi'nin (SBU) bulunduğu semtleri hedef aldığı ifade ediliyor.

İlk saldırının ardından ikinci bir füze dalgası daha oldu, bugün ilerleyen saatlerde bir üçüncü füze dalgası olma ihtimali olduğu da söyleniyor. Bu sebepten ötürü başkent Kiev’de bütün metro seferleri durduruldu ve Kiev belediye başkanı, herkese çağrıda bulundu. Hiç kimsenin zorunda olmadan şehir merkezine gelmesini ve Kiev dışındaki vatandaşların Kiev'e zorunda değilse gelmemesini söyledi. İkinci dalga, saat 10 civarında olmuştu, o esnada şehir merkezinden 7-8km uzaklıkta bulunan evimin camları zangırdadı. Bugünkü olaylar, savaşın ilk günlerindeki havayı hissettirmeye başladı diyebiliriz. Bu saldırılar, sadece Kiev'le de sınırlı değil, bugün Ukrayna'nın pek çok il merkezine füzeli saldırı düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.

"Peki bu olay neden meydana geldi?"

Rusya, 2014 yılında ele geçirdiği Kırım yarımadasına bir köprü inşaa etmişti. Karadenizin kuzeyinde Azak Denizi var ve Karadeniz ila Azak Denizleri arasında Kerç Boğazı var. Kerç Boğazının doğu yakası Rusya'nın Taman yarımadası ve batı yakası Ukrayna'nın Kırım yarımadası. Rusya, 2014 yılında Kırım yarımadasını ele geçirip kendi topraklarına kattığını açıklamıştı ve Taman yarımadasından Kırıma büyük bir köprü inşaa etmişti.

Bu köprünün stratejik bir önemi var çünkü Kırıma sevkiyat bu köprüden yapılıyor ancak bir taraftanda sembolik önemi var çünkü Kırım'daki Rus egemenliğini sembolize ediyor. Bu Rus köprüsünün hasar görmesi, Rusya'nın bu savaşta prestijini sarsan iki önemli olaydan birisi oldu.

RUSYANIN PRESTİJİ ZEDELENDİ

Şubat ayından bu yana yani 7 aydır Rusya pek çok kayıp verdi ancak bunlardan iki tanesi özellikle prestij zedeleyici oldu. Bir tanesi yaz aylarında Rus Karadeniz filosunun en büyük savaş gemisi olan Moskova Kuruvazörü'nün karadan fırlatılan bir füze ile batırılması, ikincisi ise bu Kırım-Kerç köprüsünün ağır hasar alması oldu. Bu iki olay Rusya'nın prestijini çok sarsan olaylardı ve Vladimir Putin bu olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirdi. Aynı zamanda Ukrayna gizli servislerinin bu işin içinde olduğunu söyledi. Rusya'nın eski Cumhurbaşkanlarından ve eski Başbakanlarından olan günümüz Rusya Ulsal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'de, Ukrayna'nın bu işin arkasında olduğunu ve bir şekilde bedelini ödeyeceğini söyledi.

Bu açıklamalar yüzden Cumartesi gününden bu yana herkes acaba Rusya misillemeyi ne şekilde yapacak diye merak ediyordu. Bu saldırılarla beklenen misilleme başladı hatta bazı rus yorumculara göre 'bu bir başlangıç'. Bugün ilerleyen saatlerde Putin Rusya Ulusal Güvenlik Kurumunu toplayacak ve oradan daha radikal kararlar çıkması bekleniyor.

'BU İŞ BU KADAR KOLAY DEĞİLDİR' MESAJI

Ukrayna'yı ilgilendiren bir durum daha var, şuanda Ukrayna ordusu Rusya'nın işgal ettiği bölgelerin bazılarını geri almaya başladı çünkü Ruslar, bu savaşa sınırlı sayıda kuvvetle katılmıştı ve hazırlıksızdı, Ukrayna da seferberlik ilan ettiği için bölgedeki Ukraynalı asker sayısı Rus asker sayısından daha fazla. Ayrıca ABD'den, İngiltere'den ve diğer batılı ülkelerden Ukraynaya devamlı bir silah akışı var. Bu şekilde Ukrayna silah açısından da cephede Ruslara karşı üstünlüğe geçti ve Ukrayna bazı bölgeleri Ruslardan geri almaya başladı.

Durum böyle olunca Rusya, 'bu iş bu kadar kolay değildir' tarzı bir mesaj vermek istedi. Dolayısıyla savaş tekrar daha da kanlı bir hal almış durumda, umuyoruzki bir şekilde iki taraftada bir sağduyu galip gelir ve Ukraynanın da toprak bütünlüğü göz önüne alınacak şekilde bir formül bulunur çünkü savaşın Rusya açısından ve özellikle Ukrayna açısından faturası gerçekten çok büyük oldu.