Deniz çekilince ortaya çıkmıştı: Antik liman için tespit çalışması yapılacak
Datça'da önceki gün denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıkan Burgaz Ören Yeri'ndeki 2 bin yıllık antik liman için belgeleme çalışmalarına başlandı.
Muğla Datça'da bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, önceki gün denizdeki çekilme sonrası ortaya çıktı. Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi liman neredeyse bütünüyle görüldü. Çekilme bazı yerlerde 30 metreyi buldu.
Burgaz Ören Yeri'ndeki tarihi antik kentin liman kalıntılarının ortaya çıkması üzerine yetkililer harekete geçti.
Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığınca denizin çekilmesiyle ortaya çıkan 4 limana ait kalıntılar için belgeleme çalışmalarına başlandı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Burgaz Ören Yeri'ndeki 2 bin yıllık tarihi antik kentin liman kalıntılarının, yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman gün yüzüne çıktığı belirtildi.
Tespit çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
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