Deniz Göktaş'ın cezaevi çıkışındaki sözlerine Sinem Dedetaş'tan yanıt

Dün akşam saatlerinde tahliye edilen Deniz Göktaş, özgürlüğünün ilk dakikalarında tutuklu bulunan Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan'dan bahsederek, "Karatepe'de Sinem Deretaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hep hayalim şeydi yani; üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gideriz diye umdum. Öyle olmadı" demişti.

Göktaş’ın o sözlerinin ardından Dedetaş, “Beraber bir arada dönme hayalini, bugün haberlerde senden duymak beni çok duygulandırdı ve sevinçten ağlattı” dedi.

Dedetaş’ın sözleri şöyle oldu:

“29.09.26

Sevgili Deniz Göktaş,

Öncelikle tahliyene çok çok sevindim. Beraber bir arada dönme hayalini, bugün haberlerde senden duymak beni çok duygulandırdı ve sevinçten ağlattı.

Şuna güveniyorum;

“Ekmeğin yanında gelen poğaça”nın yarattığı duyguyu anlayacak sayılı kişilerden biriyim :)

Özgür günlerde, bunun muhabbetini yapmak istersen ki; ben çok isterim şimdiden söyleyeyim.

Sevgi ve selamlarımla.

Sinem Dedetaş”