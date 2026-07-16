Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' stand-up'ı Edinburgh'da gösterilecek

Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' stand-up'ı Edinburgh'da gösterilecek

16.07.2026 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' stand-up'ı Edinburgh'da gösterilecek

Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın son gösterisi 'Ölü Deniz', İskoçya'nın Edinburgh kentinde gösterilecek. Gösterinin biletleri 1,5 sterlinden (60 Türk Lirası) edfringe.com üzerinden satışa sunuldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen son gösterisi 'Ölü Deniz', İskoçya'nın Edinburgh kentinde gösterilecek.

T24'ün haberine göre Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı gösterisi, TuzBiber Stand-Up organizasyonuyla Edinburgh Fringe Festivali programına alındı.

SATIŞA SUNULDU

Gösterinin biletleri 1,5 sterlinden (60 Türk Lirası) edfringe.com üzerinden satışa sunuldu.

Göktaş, Harbiye'de gerçekleştirdiği gösterisini YouTube'a yüklemişti. Göktaş'ın gösterisi 3 haftada 13 milyon izlendi.

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan Deniz Göktaş, yurt dışında Türkiye'ye döndükten sonra gözaltına alınmış daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Göktaş'ın gösterisi hakkında erişim engeli kararı verilirken video henüz YouTube tarafından kaldırılmadı.

İlgili Konular: #Edinburgh #stand-up #Deniz Göktaş