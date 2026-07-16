Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' stand-up'ı Edinburgh'da gösterilecek

Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen son gösterisi 'Ölü Deniz', İskoçya'nın Edinburgh kentinde gösterilecek.
T24'ün haberine göre Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı gösterisi, TuzBiber Stand-Up organizasyonuyla Edinburgh Fringe Festivali programına alındı.
SATIŞA SUNULDU
Gösterinin biletleri 1,5 sterlinden (60 Türk Lirası) edfringe.com üzerinden satışa sunuldu.
Göktaş, Harbiye'de gerçekleştirdiği gösterisini YouTube'a yüklemişti. Göktaş'ın gösterisi 3 haftada 13 milyon izlendi.
'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan Deniz Göktaş, yurt dışında Türkiye'ye döndükten sonra gözaltına alınmış daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
Göktaş'ın gösterisi hakkında erişim engeli kararı verilirken video henüz YouTube tarafından kaldırılmadı.