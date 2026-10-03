Deniz Göktaş ve Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkasını anlattı: Numarasını bile engellemiş!

Tutuklandıktan sonra serbest bırakılan komedyen Deniz Göktaş’ın avukatı Mehmet Sinan Aslan, dava sürecinde adliyede yaşanan usulsüzlükleri ve Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleşen görüşmenin perde arkasını anlattı.

Gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından 88 gün sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan komedyen Deniz Göktaş’ın avukatı Mehmet Sinan Aslan, gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu.

Göktaş'ın tutukluluk ve yargılama sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aslan, ayrıca, adliyede yaşanan usulsüz uygulamaları ve mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme öncesinde yaşananları paylaştı.

"25 YILLIK MESLEK HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Henüz şüpheli konumundaki bir tutuklunun üçüncü şahıslarla görüştürülmesinin yasalar ve güvenlik prosedürleri gereği imkansız olduğunu belirten Aslan, adliyedeki bu ayrıcalıklı muameleye tepki gösterdi. Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Ben 25 yıldır şu mesleği yapıyorum. Şüpheli bir tutukluyla üçüncü kişinin görüştürüldüğünü gerçekten hiç görmedim. Neden? Bir defa şüpheliyi korumak söz konusu. İki, şüpheli üzerinde telkinde bulunulmasın, baskıda bulunulmasın diyedir. İlaç verebilir, başka bir şey olabilir. Görüştürülmez. Kuraldır. Sadece avukat görüştürülür. Avukatınızı bile rica minnet görüyorsunuz."

"DANIŞMANI ENGELLEDİM, DENİZ 'BENİ KİMSE KULLANMASIN' DEDİ"

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı tarafından sabahın erken saatlerinde itibaren defalarca arandığını ve baskı yaratılması üzerine numarayı engellediğini açıklayan Aslan, adliyeye geldiklerinde Kılıçdaroğlu’nun "hiçbir resmi görevi veya yetkisi olmamasına rağmen saat 08.00’den itibaren içeride bekletildiğini" söyledi.

Savcılık sırasındayken durumu Göktaş’a aktardığını belirten Aslan, Göktaş’ın bu talebi reddettiğini ifade ederek, "Deniz’e 'Kemal Kılıçdaroğlu burada. Belki istersin görüşmeyi' dedim. O da 'Yok asla, beni kimse kullansın istemiyorum' dedi" diye konuştu.

"KENDİNDEN YAŞLI İNSANA KABA DAVRANMASAYDIN"

Aslan, cezaevinde ve adliye koridorlarında yaşanan diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Deniz’e cezaevine gideceğimi söyleyip mesajı olup olmadığını sordum. 'Neşemizi çalamazlar, bunu deyin' dedi. İkincisi de 'Beni Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdüler' dedi. Duruşmadan önce görüştürmüşler. 'Ben de bir sal CHP’yi dedim' dedi. Sonra CHP bunu yalanlayınca kendimden tereddüt edip aynı gece tekrar gittim. Deniz iddiaları teyit etti. Üstelik orada polis memurları Deniz’e 'Kendinden yaşlı bir insana bu kadar sert, kaba davranmasaydın' demiş. Deniz de 'Zorla görüştürdüler, ne münasebet' yanıtını vermiş."