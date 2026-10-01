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Deniz Türkeri kimdir? Sözcü TV programcısı Deniz Türkeri neden gözaltına alındı?

Deniz Türkeri kimdir? Sözcü TV programcısı Deniz Türkeri neden gözaltına alındı?

1.10.2026 14:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Deniz Türkeri kimdir? Sözcü TV programcısı Deniz Türkeri neden gözaltına alındı?

İstanbul Beşiktaş’ta polis ekiplerinin denetimi sırasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli’de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Gözaltına alınan sürücünün Sözcü TV’de program yapan Deniz Türkeri olduğu öğrenildi. Peki, Deniz Türkeri kimdir? Sözcü TV programcısı Deniz Türkeri neden gözaltına alındı?
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İstanbul Beşiktaş’ta polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli’de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Gözaltına alınan sürücünün Sözcü TV’de program yapan Deniz Türkeri olduğu öğrenildi. Peki, Deniz Türkeri kimdir? Sözcü TV programcısı Deniz Türkeri neden gözaltına alındı?

DENİZ TÜRKERİ KİMDİR?

Mimarlık eğitimi alan Türkeri, yapay zekâyı önce mimari tasarımlarında kullanmaya başladı. Daha sonra yapay zekâ teknolojisini sinema ve görsel sanatlarla birleştirdi.

Deniz Türkeri, Sözcü TV'de “Yapay Zeka” adlı programı sunuyor. Programda yapay zekâ, teknoloji, sanat ve yeni teknolojilerin günlük hayata etkisi ele alınıyor.

DENİZ TÜRKERİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri, Beşiktaş’ta denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı Türkeri, Şişli Muradiye Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Türkeri’nin alkollü olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Türkeri, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Sözcü TV

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