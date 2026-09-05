Deniz Yavuzyılmaz'dan özelleştirme tepkisi: 'Yurttaşa ihanet niteliğinde bir özelleştirme'

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla iki Boğaz köprüsü, sekiz otoyol ve iki çevre yolunun 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin süreci Cumhuriyet’e değerlendiren Yavuzyılmaz, İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının da program kapsamında bulunduğunu söyledi.

“2010 KARARINA ATIF YAPILDI”

Cumhurbaşkanı kararında özelleştirilecek otoyolların tek tek açık biçimde sıralanmadığını, bunun yerine 2010 yılında alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına atıfta bulunulduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, bu karar incelendiğinde İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının da özelleştirme kapsamına girdiğinin görüldüğünü belirtti.

Yavuzyılmaz, “Cumhurbaşkanı kararında hangi otoyolların özelleştirileceğiyle ilgili bölümde 2010 yılında alınan özelleştirme kararındaki otoyolların da bu programa dahil olacağı ifade ediliyor. 2010 yılındaki Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına baktığınızda İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının da özelleştirme kapsamına alındığını görüyorsunuz” dedi.

“KİMİN DOĞRU SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI”

Söz konusu otoyolların özelleştirileceğini daha önce gündeme getirdiklerini ancak AKP’li yöneticilerin bunu reddettiğini söyleyen Yavuzyılmaz, yapılan son düzenlemenin kendilerini doğruladığını savundu.

Yavuzyılmaz, “İzmir’de uzunca bir süre AKP’li yöneticiler bu durumu inkâr etti. Bu konuyu açıklayan biz YENİ Parti milletvekillerini doğruyu söylememekle itham ettiler. Ancak İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının özelleştirme sürecinde olduğu böylelikle ortaya çıkmış oldu. Kimin vatandaşa doğru söylediği, kimin gerçeği gizlediği de anlaşılmış oldu” diye konuştu.

“GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM ÜSTÜNE ZAM GELECEK”

Özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından otoyol geçiş ücretlerinin de artacağını ileri süren Yavuzyılmaz, söz konusu yolların ücretlerinin yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollardaki kilometre başına geçiş bedellerine yaklaştırılacağını savundu.

Yavuzyılmaz, “Maalesef bu özelleştirmenin ardından bu otoyolların araç geçiş ücretleri de yakın bölgelerde yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollardaki kilometre başına araç geçiş fiyatlarına eşitlenecek. Bu da İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarındaki araç geçiş ücretlerine zam üstüne zam geleceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“ÜCRETLER 4-5 KATINA ÇIKABİLİR”

Geçiş ücretlerinde yaşanabilecek artışa ilişkin de değerlendirmede bulunan Yavuzyılmaz, “Rakamların ilerleyen süreç içinde dört veya beş katına çıkması öngörülüyor. Bugün vatandaşın kullandığı bu yollar, özelleştirmenin ardından çok daha yüksek ücretlerle kullanılmak zorunda kalacak” dedi.

AKP’nin olası seçim sürecinde zamları erteleyebileceğini de öne süren Yavuzyılmaz, özelleştirilen otoyolları devralacak şirketlerden bir süre ücret artışı yapmamalarının istenebileceğini savundu.

“SEÇİMDEN SONRA FATURA VATANDAŞA ÇIKARILACAK”

Yavuzyılmaz, “AKP bir kurnazlıkla bu özelleştirmeler yapıldıktan sonra seçimlere kadar olan süreçte, otoyolların işletmesini alan şirketlere araç geçiş ücretlerine zam yapmamalarını söyleyecektir. Seçimlerin AKP tarafından kazanılması durumunda ise hızlı bir şekilde fatura vatandaşa çıkarılacak ve buradaki araç geçiş ücretlerine dört veya beş kata kadar varan zamlar yapılacaktır” diye konuştu.

“YURTTAŞA İHANET NİTELİĞİNDE”

Özelleştirme kararının yalnızca kamu varlıklarının devri anlamına gelmediğini, bunun doğrudan yurttaşın cebine yansıyacağını savunan Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaparsa AKP yapar diyoruz. Zamları da vatandaşa ihanet niteliğindeki özelleştirmeleri de bu özelleştirmeler çerçevesinde vatandaşın karşı karşıya kalacağı ağır faturayı da yaparsa AKP yapar. Kamuya ait, yurttaşın yıllardır kullandığı bu yolların özel şirketlere devredilmesinin bedelini yine yurttaş ödeyecek.”