Deniz Zeyrek köşesine taşıdı: Adil Karaismailoğlu, aday mı olacak?

11 Nisan 2022 Pazartesi, 08:29

İstanbul ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'a aday olmak isteyebileceği öne sürüldü.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, söz konusu iddiayı bugünkü köşesine taşıdı. Bakan Karaismailoğlu'nun İstanbul ile ilgili olarak sık sık açıklama yapmasına dikkat çeken Zeyrek, “AK Parti'nin etkili bir ismi” dediği ve ismini açıklamadığı bir partilinin “2024 Yerel Seçimlerinde İstanbul'a aday olmak istiyor olabilir” dediğini aktardı.

Karaismailoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstanbul ekibinden bir isim olduğunu' anlatıp, İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından istifa ettiğini ve Ulaştırma Bakanlığı’na getirildiğini hatırlatan Zeyrek, o günden bu yana Karaismailoğlu’nun İstanbul’a ilişkin yaptığı açıklamalara dikkati çekti.



“Bakan Karaismailoğlu'nun İstanbul'la ilgili konularda AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Grup Başkanı Tevfik Göksu'dan daha çok topa girmesi, memleketi Trabzon'a dahi İstanbul kadar zaman ayırmaması sizce de dikkat çekici değil mi?” diye soran Zeyrek, şunları kaydetti:

“AK Parti'nin etkili bir ismine ‘Neden hep İstanbul'u konuşuyor? Sayın Bakan birilerinden rol mü çalıyor’ diye sordum. Cevabı aynen şöyle oldu: ‘2024 Yerel Seçimlerinde İstanbul'a aday olmak istiyor olabilir.’

AK Parti'nin, ilk seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nı ve TBMM çoğunluğunu kaybetmesi halinde yerel yönetimleri yeniden kazanmaya odaklanacağını düşününce kendisine hak verdim. Belediye Meclisi'nde Millet İttifakı grubuna karşı adeta cenk eden Tevfik Göksu bu işe ne der bilmiyorum ama AK Parti'de birilerinin 2023 seçimleri konusunda umutsuz olduğu ve o seçimlerin sonrasına hazırlandığı kesin.”