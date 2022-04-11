Deniz Zeyrek köşesine taşıdı: Adil Karaismailoğlu, aday mı olacak?
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'a aday olmak isteyebileceği öne sürüldü.
İstanbul ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'a aday olmak isteyebileceği öne sürüldü.
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, söz konusu iddiayı bugünkü köşesine taşıdı. Bakan Karaismailoğlu'nun İstanbul ile ilgili olarak sık sık açıklama yapmasına dikkat çeken Zeyrek, “AK Parti'nin etkili bir ismi” dediği ve ismini açıklamadığı bir partilinin “2024 Yerel Seçimlerinde İstanbul'a aday olmak istiyor olabilir” dediğini aktardı.
Karaismailoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstanbul ekibinden bir isim olduğunu' anlatıp, İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından istifa ettiğini ve Ulaştırma Bakanlığı’na getirildiğini hatırlatan Zeyrek, o günden bu yana Karaismailoğlu’nun İstanbul’a ilişkin yaptığı açıklamalara dikkati çekti.
“Bakan Karaismailoğlu'nun İstanbul'la ilgili konularda AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Grup Başkanı Tevfik Göksu'dan daha çok topa girmesi, memleketi Trabzon'a dahi İstanbul kadar zaman ayırmaması sizce de dikkat çekici değil mi?” diye soran Zeyrek, şunları kaydetti:
“AK Parti'nin etkili bir ismine ‘Neden hep İstanbul'u konuşuyor? Sayın Bakan birilerinden rol mü çalıyor’ diye sordum. Cevabı aynen şöyle oldu: ‘2024 Yerel Seçimlerinde İstanbul'a aday olmak istiyor olabilir.’
AK Parti'nin, ilk seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nı ve TBMM çoğunluğunu kaybetmesi halinde yerel yönetimleri yeniden kazanmaya odaklanacağını düşününce kendisine hak verdim. Belediye Meclisi'nde Millet İttifakı grubuna karşı adeta cenk eden Tevfik Göksu bu işe ne der bilmiyorum ama AK Parti'de birilerinin 2023 seçimleri konusunda umutsuz olduğu ve o seçimlerin sonrasına hazırlandığı kesin.”
Video Haberler
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İstanbul'da korkutan yangın!
- TEM'de trafik kazası: 1 yaralı
- Ankara'da korkutan patlama: 1 işçi yaralı
- Fatih'te saat 05.00'te korku dolu anlar!
- Müşteri servisinde tepki çeken anlar
- Ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'den yeni hamle
- Bitlis'te minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
- Apple'un yeni sürümü iOS 16'da hangi özellikler var?
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İzmir İktisat Kongresi - 4
- Gelir İdaresi Başkanlığı 145 personel alacak
- Bakan Soylu'dan açıklama
- 'Araç kiralama sitesi' dolandırıcıları yakalandı
- E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü!
- İşsizlik rakamları açıklandı