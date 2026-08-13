Denizde akıntıya kapılan 3 kişi kurtarıldı

Olay, Keş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren Kamil Ş, Ayhan C. ve Zafer Ü., bir süre sonra akıntıya kapılarak denizde çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden kıyıdaki vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.