Denizde cesedi bulunmuştu: Borsada 2.5 milyon TL kaybetmiş!

Kocaeli’de denizde cesedi bulunan kişinin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül olduğu belirlendi. Akgül’ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:21
Denizde cesedi bulunmuştu: Borsada 2.5 milyon TL kaybetmiş!
Abone Ol google-news

Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde, belediye işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül’e ait olduğu tespit edildi. Akgül’ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.


İlgili Haberler

Erzurum'da karayolunun kenarında ceset bulundu!

Erzurum'da karayolunun kenarında ceset bulundu!
Ayakkabı şüphesi doğru çıktı: Aslan kafesinde ceset

Ayakkabı şüphesi doğru çıktı: Aslan kafesinde ceset
'Çöpte ceset var' ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı... Gerçek çok başka çıktı!

'Çöpte ceset var' ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı... Gerçek çok başka çıktı!

En Çok Okunan Haberler