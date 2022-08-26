Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, önceki gün denizde kaybolan Rus TIR şoförü Sergey Mavliev’in (36) cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 10:27
Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu
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Karasu Limanı yakınında, 25 Ağustos Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Rusya’dan gemi ile Karasu Limanı’na gelen Sergey Mavliev, TIR'ı parka çekti. Sergey Mavliev ve 5 şoför arkadaşı denize girdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sergey Mavliev, denizde açılınca arkadaşları geri dönmesi konusunda uyardı. Geri dönmeye çalışan Mavliev, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama çalışması başlattı. Çalışmalar, havanın kararmasıyla sona erdi. 

CESEDİNE ULAŞILDI

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlandı. Ekipler, Sergey Mavliev’in kaybolduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan Mavliev’in cesedi morga kaldırıldı.


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