Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde, önceki gün denizde kaybolan Rus TIR şoförü Sergey Mavliev’in (36) cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Karasu Limanı yakınında, 25 Ağustos Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Rusya’dan gemi ile Karasu Limanı’na gelen Sergey Mavliev, TIR'ı parka çekti. Sergey Mavliev ve 5 şoför arkadaşı denize girdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Sergey Mavliev, denizde açılınca arkadaşları geri dönmesi konusunda uyardı. Geri dönmeye çalışan Mavliev, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama çalışması başlattı. Çalışmalar, havanın kararmasıyla sona erdi.
CESEDİNE ULAŞILDI
Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlandı. Ekipler, Sergey Mavliev’in kaybolduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan Mavliev’in cesedi morga kaldırıldı.
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- 'Haklı olarak sinirleniyor...'
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- BM'den 'Zaporijya' çağrısı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- AKP'li vekiller DP'ye mi geçiyor?
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı