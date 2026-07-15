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Denizde kaybolduğu sanılıyordu: Gerçek başka çıktı

Denizde kaybolduğu sanılıyordu: Gerçek başka çıktı

15.07.2026 13:54:00
Güncellenme:
DHA
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Denizde kaybolduğu sanılıyordu: Gerçek başka çıktı

Mersin'de 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolduğu iddiasıyla aranan 38 yaşındaki Şeyho Canpolat dün gece saatlerinde polisin sahilde yaptığı kimlik kontrolünde bulundu.
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Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde 12 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında serinlemek için denize giren Şeyho Canpolat’ın sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerinde bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar ve sahil güvenlik botları, Kızkalesi açıklarında ve kıyı şeridinde 2 gün süren arama çalışmalarında sonuç alamadı.

KİMLİK KONTROLÜNDE BULUNDU

Bölgede devriye görevindeki polis ekipleri, dün gece saatlerinde bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan kontrolde, bukişinin, kayıp olarak aranan Şeyho Canpolat olduğu tespit edildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şeyho Canpolat'ın denize girip çıktıktan sonra konakladığı adrese gitmediği ve başka bir yere gittiğini söylediği bildirildi. 

İlgili Konular: #deniz #sahil

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