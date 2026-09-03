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Denizde ölü bulundu: Emekli polis memuru olduğu ortaya çıktı

Denizde ölü bulundu: Emekli polis memuru olduğu ortaya çıktı

3.09.2026 22:25:00
Güncellenme:
DHA
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Denizde ölü bulundu: Emekli polis memuru olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin emekli polis memuru Mustafa Ö.’ye (58) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüzbaşılar Sahili’nde meydana geldi.

Deniz kıyısında hareketsiz halde bir erkeği görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin emekli polis memuru Mustafa Ö. olduğu belirlendi. Mustafa Ö.’nün cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Mustafa Ö.’nün kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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